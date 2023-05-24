بابا الفاتيكان يشارك في اللقاء العالمي" للأخوة البشرية"

(أنسامد) - مايو 24 - روما - أعلن الفاتيكان اليوم الأربعاء أن البابا فرنسيس، سيلقي خطاباً في العاشر من يونيو المقبل في ساحة القديس بطرس خلال اللقاء العالمي المخصص "للأخوّة البشرية".



يقول بيان الفاتيكان أنه "في ساحة الفاتيكان، سيكون هناك أيضًا 30 فائزًا بجائزة نوبل وآلاف الشباب من جميع أنحاء العالم"، وأنه "يتم تنظيم هذا الحدث من قبل مؤسسة (أخوة جميعاً) الفاتيكانية، بالتعاون مع كنيسة القديس بطرس، مجمع تعزيز التنمية البشرية المتكاملة والمجمع الفاتيكاني الخاص بالنشاط الإعلامي".



وأوضح البيان أن المبادرة المستوحاة من الرسالة البابوية (أخوة جميعاً)، ستشمل مشاركة أشخاص من جميع أنحاء العالم يسعون إلى تعزيز ثقافة الأخوة والسلام معًا وتشجيع الالتزام الشخصي في خيارات وممارسات التشجيع، الحوار، التسامح، والتغلب على الوحدة والتهميش الذي ينكر كرامة الإنسان.



وأشار البيان إلى أن هناك ثماني ساحات أخرى حول العالم سيبدأ التجمع فيها بالتزامن مع التجمع في ساحة القديس بطرس. (أنسامد).





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