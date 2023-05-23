حكومة ميلوني توافق على حزمة طوارئ فيضانات بقيمة ملياري يورو

(أنسامد) - مايو 23 - روما - صرحت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، الثلاثاء، إن مجلس وزرائها وافق على مرسوم بقيمة ملياري يورو يتضمن إجراءات طارئة لمنطقتي إميليا رومانيا ومارشيه اللتين ضربتهما فيضانات الأسبوع الماضي التي أودت بحياة 14 شخصا وألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد المحلي والبنية التحتية.



وقالت في مؤتمر صحفي مع حاكم إميليا رومانيا ستيفانو بوناتشيني إن الحزمة قدمت "أولى الإجابات الهامة للأراضي المتضررة".



وأضافت إن المرسوم يعلق الموعد النهائي لدفع الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي في هذه المناطق حتى 31 أغسطس.



وأردفت إن سلطة الطاقة "أريرا" علقت بالفعل مدفوعات فواتير الخدمات في المناطق المتضررة، مشيرة أنه لا توجد حاجة لقرار تعليق مدفوعات الرهن العقاري للمتضررين حيث أن هذا الإجراء مشمول بالفعل بمذكرة تفاهم مع جمعية البنوك الإيطالية في حالة "الأحداث المفجعة".



وذكرت ميلوني إن الحزمة تتضمن "دفعة لمرة واحدة تصل إلى 3000 يورو للعاملين لحسابهم الخاص الذين يجبرون على التوقف عن العمل، وإن الحكومة خصصت 300 مليون يورو لتمويل هذا الإجراء".



وشدد حاكم مقاطعة إميليا رومانيا، ستيفانو بوناتشيني، على أن هذه الحزمة تحتاج إلى أن تتبعها تدابير إضافية للمساعدة في جهود إعادة الإعمار وهناك خسائر بمليارات اليورو. (أنسامد).





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