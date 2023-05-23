ميلوني : أضرار إميليا رومانيا "يصعب تقديرها"

(أنسامد) - مايو 23 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بعد زيارة المناطق المتضررة من الفيضانات في منطقة ايميليا رومانيا إن الدمار الذي سببته الفيضانات والانهيارات الأرضية يعتير "مأساة"، لكنها قد تكون أيضًا فرصة "للنهوض بقوة".



وصرحت ميلوني للصحفيين في رافينا "الحكومة موجودة وكذلك المؤسسات الأخرى." وتابعت "من الضروري العمل يوما بعد يوم"، مضيفة أنه "من الصعب إعطاء تقديرات" للأضرار، لكن "سيتعين حشد العديد من الموارد"، معربة عن تأثرها من جراء الفيضانات وقد غادرت ميلوني قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان قبل الموعد المحدد من أجل تقييم الآثار الناجمة عن الطقس القاسي في المنطقة الشمالية الشرقية والإشراف على عمليات الإغاثة بشكل مباشر.



وذكرت رئيسة الوزراء "مهمتنا الآن، بعد العمل الرائع الذي تقوم به إدارة الحماية المدنية، وإنفاذ القانون، والقوات المسلحة، هي ضمان الاستجابة الفورية"، مضيفة أنه يتعين على إيطاليا أيضًا أن تحاول تحقيق أقصى استفادة من التضامن الدولي الذي ظهر مؤخرًا. (أنسامد).





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