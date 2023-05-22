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  2. المفوضية الأوروبية :مساعدات لإيطاليا لمواجهة الفيضانات

المفوضية الأوروبية :مساعدات لإيطاليا لمواجهة الفيضانات

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 22 - روما - أعلنت المفوضية الأوروبية تنشيط السلطات الإيطالية آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، لمواجهة الفيضانات والانهيارات الأرضية في منطقة إميليا رومانيا..

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية: "طلب المساعدة يتعلق بمعدات ضخ عالية السعة من آلية الحماية المدنية الأوروبي".

ونظم الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة، عروضا لمثل هذه المعدات لإيطاليا من النمسا وبلغاريا وألمانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفرنسا، من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأشارت بروكسل إلى أن المركز الأوروبي لتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ، على اتصال دائم بالسلطات الإيطالية، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدة إضافية إذا لزم الأمر.

وقالت المفوضية الأوروبية إن نظام الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي "Copernicus"، قدم أيضًا خريطة طارئة للمناطق المتضررة بناء على طلب هيئة الحماية المدنية الإيطالية. (أنسامد).

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