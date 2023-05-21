ميلوني : إيطاليا تدعم أوكرانيا بشكل كامل

(أنسامد) - مايو 21 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن "أوكرانيا تعلم أن بإمكانها الاعتماد على دعم إيطاليا الكامل"، وذلك عقب اجتماعها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان.



وأضافت في مؤتمر صحفي يوم السبت، أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت إيطاليا ستساعد في تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات إف-16.



كما التقت ميلوني بالرئيس الأوكراني في نهاية الأسبوع الماضي خلال زيارة قام بها زيلينسكي إلى روما أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والبابا فرنسيس أيضًا.



وقال زيلينسكي في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيليجرام" بشأن اجتماعه مع جورجيا ميلوني : "من المهم مواصلة الحوار بين أوكرانيا وإيطاليا حول العلاقات الثنائية".



ناقش الجانبان الدعم السياسي والدفاعي الإيطالي لأوكرانيا والنتائج الأولية للزيارة التي قام بها زيلينسكي لروما في 13 مايو.



(أنسامد).





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