ميلوني : إيطاليا تدعم أوكرانيا بشكل كامل

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. ميلوني : إيطاليا تدعم أوكرانيا بشكل كامل

ميلوني : إيطاليا تدعم أوكرانيا بشكل كامل

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 21 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن "أوكرانيا تعلم أن بإمكانها الاعتماد على دعم إيطاليا الكامل"، وذلك عقب اجتماعها مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان.

وأضافت في مؤتمر صحفي يوم السبت، أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت إيطاليا ستساعد في تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام طائرات إف-16.

كما التقت ميلوني بالرئيس الأوكراني في نهاية الأسبوع الماضي خلال زيارة قام بها زيلينسكي إلى روما أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والبابا فرنسيس أيضًا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيليجرام" بشأن اجتماعه مع جورجيا ميلوني : "من المهم مواصلة الحوار بين أوكرانيا وإيطاليا حول العلاقات الثنائية".

ناقش الجانبان الدعم السياسي والدفاعي الإيطالي لأوكرانيا والنتائج الأولية للزيارة التي قام بها زيلينسكي لروما في 13 مايو.

(أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط