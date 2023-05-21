البابا فرنسيس يجدد دعمه لإقليم إميليا رومانيا

(أنسامد) - مايو 21 - روما - جدد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد، دعمه لسكان إقليم إميليا رومانيا الإيطالي الذي تعرض لموجة من الطقس السئ والفيضانات والانهيارات الأرضية، أسفرت عن مصرع 14 شخصًا.



وقال بعد تلاوة صلاة "افرحي يا ملكة السماء" في ساحة القديس بطرس : إنني أعبر مجددا عن قربي من سكان إقليم إميليا رومانيا، الذي اجتاحته الفيضانات في الأيام الأخيرة.



ودعا لعدم الاعتياد على الصراعات والعنف، مضيفا : دعونا لا نعتاد على الصراعات والعنف، دعونا لا نعتاد على الحرب، من فضلكم. ولنظل بجانب الشعب الأوكراني المعذب.



كما تطرق البابا فرنسيس إلى الصراع الدائر في السودان، والذي أدى إلى نزوح أكثر من 843 ألف شخص داخل البلاد وأجبر ما يقرب من 250 ألفًا على الفرار عبر الحدود الدولية وفقًا لوكالات الأمم المتحدة.



وقال فرنسيس : إنه أمر حزين، فبعد شهر على اندلاع أعمال العنف في السودان ما يزال الوضع خطيرا. وإذ أشجع الاتفاقات الجزئية التي تم التوصل إليها حتى الآن، أطلق نداء من القلب من أجل إلقاء السلاح.



وأطلب من المجتمع الدولي ألا يألو جهدا لتغليب الحوار وتخفيف معاناة السكان (أنسامد).





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