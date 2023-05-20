فرنسا تعرب عن تضامنها مع إيطاليا جراء الفيضانات

(أنسامد) - مايو 20 - روما - أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة باللغة الإيطالية، أمس الجمعة، عن تضامن فرنسا مع إيطاليا بشأن حالة الطوارئ المتعلقة بالفيضانات والانهيارات الأرضية في إقليم إميليا رومانيا ومستعدة لتقديم المساعدة.



وغرد ماكرون، على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما : "تعرضت إيطاليا لفيضانات وأضرار جسيمة. جرفت أحياء بأكملها. نفكر في الضحايا والعائلات الذين فقدوا كل شيء ".



وأضاف الرئيس الفرنسي :"فرنسا متضامنة. لقد أبلغت رئيسة الوزراء ميلوني أننا مستعدون لتقديم كل مساعدة مفيدة".



وقد جاءت التغريدة على خلفية التوترات الأخيرة بين البلدين بسبب الانتقادات الفرنسية المتكررة لسياسات رئيسة الوزراء الإيطالي بشأن الهجرة.



بدأ الخلاف بعد أن قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن ميلوني غير قادرة على حل مشاكل المهاجرين التي قامت بحملتها من أجلها.



وفي وقت لاحق، ألغى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني رحلة إلى باريس لمقابلة نظيرته كاثرين كولونا احتجاجا على الهجوم.



وقال ستيفان سيجورني، الأمين العام لحزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن "ميلوني تقوم بإثارة االقلاقل بشأن الهجرة غير الشرعية: سياساتها غير عادلة وغير إنسانية وغير فعالة".



ومع ذلك، رفضت ميلوني التعليقات، قائلة إن سيجورني كان يحاول استخدام إيطاليا لأغراض سياسية محلية. (أنسامد).





Ottieni il codice embed