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  2. إيطاليا:ارتفاع عدد وفيات الفيضانات في إميليا رومانيا إلى 14

إيطاليا:ارتفاع عدد وفيات الفيضانات في إميليا رومانيا إلى 14

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 20 - روما - ارتفع عدد قتلى الفيضانات المميتة هذا الأسبوع في إميليا رومانيا إلى 14 بعد أن عثرت الشرطة على جثة رجل في السبعينيات من عمره في فاينزا في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وستبقى المنطقة الشمالية الشرقية في حالة تأهب أحمر يوم السبت مع مزيد من توقعات هطول الأمطار.

ومن بين أمور أخرى، يعتبر خطر الانهيارات الأرضية مرتفعا بشكل خاص.

قالت الحكومة الإقليمية يوم الجمعة إن عدد الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الفيضانات في إميليا رومانيا ارتفع إلى أكثر من 15 ألف شخص.

وأضافت إن 8000 من هؤلاء وجدوا أماكن إقامة في فنادق أو في مهاجع مؤقتة أقامتها البلديات في المدارس والصالات الرياضية . ووجد الآخرون سكنا بديلا في بيوت العطلات أو مع الأصدقاء أو الأقارب.

وقالت مصادر إن نحو 27 ألف شخص ما زالوا بلا كهرباء وإن إمدادات مياه الشرب والطعام تنفد في أجزاء من مقاطعة رافينا.

وتابعت المصادر إن النقص يمثل مشكلة كبيرة في تسع بلديات في جنوب المنطقة ويؤثر على الأشخاص الذين يتم وضعهم في مراكز استقبال مؤقتة وأولئك الذين أجبروا على البقاء في منازلهم خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب الطقس القاسي.

وأضافت المصادر أن العديد من محلات السوبر ماركت مغلقة أو نفد مخزونها وأن إدارة الحماية المدنية تكافح للوصول إلى بعض المناطق لتقديم وجبات الطعام.

يصل حجم الضرر الناجم عن الطقس القاسي إلى عدة مليارات من اليورو.

(أنسامد).

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