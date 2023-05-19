إيطاليا : برلسكوني يغادر المستشفى بعد 45 يومًا من العلاج
وكان برلسكونى قطب الإعلام البالغ من العمر 86 عامًا، نُقل إلى مستشفى سان رافاييل في 5 أبريل الماضي لإصابته بعدوى في الرئة مرتبطة بحالة من سرطان الدم المزمن.
وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن سعادتها بخروج سيلفيو برلسكوني، زعيم حزب "فورتسا ايطاليا"، من المستشفى، قائلة إنها "أنباء سارة".
وكتبت ميلوني في صفحتها بموقع "تويتر" أثناء تواجدها في هيروشيما باليابان لحضور قمة مجموعة السبع : "أنباء سارة. سلفيو إلى الأمام.
ننتظرك في ساحة المعركة لخوض العديد من المعارك معا". (أنسامد).