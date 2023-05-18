الحكومة تستعد لإعلان "حالة الكارثة" في إيميليا رومانيا

(أنسامد) - مايو 18 - روما - تستعد الحكومة الإيطالية لإعلان حالة "الكارثة" في إيميليا رومانيا، في اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء المقبل، بشأن الوضع الطارئ في المنطقة الناجم عن الفيضانات التي خلفت تسعة قتلى حتى الآن، بحسب ما أعلن وزير البيئة وأمن الطاقة، جيلبرتو بيكتو.



كما ستضفي الحكومة الطابع الرسمي على تدابير الطوارئ الأولية التي أعلنت عنها الأربعاء، من بينها تجميد الرهون العقارية وتحصيل الضرائب، وفق تصريحات للوزير لراديو "راي ١".



وخلال الثلاثاء والأربعاء، تعرضت إيميليا رومانيا لموجة جديدة من الأمطار الغزيرة المرتبطة بأزمة المناخ، بارتفاع بنسبة ٥٠٠ ملم، الأمر الذي أدى إلى سقوط ما يقارب من نصف معدل الهطول السنوي للأمطار، في ٣٦ ساعة فقط.



وجراء ذلك، انفجرت جميع الأنهار في المنطقة خارج ضفافها.



وتم إجلاء آلاف الأشخاص مع ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في العديد من المناطق المبنية، وترك ما لا يقل عن ٤ آلاف شخص دون مأوى.



والخميس، كان ٥٠ ألف شخص بدون كهرباء، بحسب وسائل إعلام. (أنسامد).





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