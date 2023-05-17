بومبي: العثور على هيكلين يكشفان وقوع زلزال وقت الانفجار

(أنسامد) - مايو 17 - روما - عثر علماء الآثار على هياكل عظمية لاثنين من الضحايا تحت جدار منهار في مدينة بومبي، لتؤكد للعلماء وقوع زلزال وقت حدوث الانفجار البركاني الذي قضى على سكان مدينة بومبي الإيطالية.



ولم يكن ثوران بركان فيزوف هو السبب في وفاة سكان بومبي فحسب، بل ترافق هطول أمطار ابيلي والحمم البركانية وأبخرة الغاز مع زلزال خلف دمارا واضحا، هذا ما أكده اكتشاف جديد لهيكلين عظميين.



وأوضح مدير حديقة أنسولا دي كاستي أمنتي في بومبي، جابرييل زوشتريجل، "تقنيات التنقيب الحديثة تساعدنا على فهم أفضل للجحيم الذي دمر مدينة بومبي بالكامل في يومين وقتل العديد من السكان"، مضيفا، "لقد كان جحيما حقا".



ووصف المسؤول ما حدث يوم الانفجار، "بعد المرحلة البلينيانية، والتي سميت بذلك لأن بليني الأصغروصفها ببراعة، حيث نشأت أعمدة ثورانية يبلغ ارتفاعها عشرات الكيلومترات وسقطت منها أمطار من الخفاف الأحمر الحار، حدث ما يسمى بتيارات الحمم البركانية، وهو خليط من الصخور المسحوقة والرماد والغازات الساخنة، والتي يمكن أن تتحرك أيضًا بسرعات تصل إلى مئات الكيلومترات في الساعة".



وتابع المسؤول بالقول إن هذه الحمم سقطت على الجدران والأسطح وتسببت في موت الكثير من السكان، لكن ترافق ذلك مع زلزال قوي تسبب في انهيار الأبنية ودفن الباقي.



يعود الهيكلان إلى رجلين فوق الخمسين، تم العثور عليهما ملقيين على جانب واحد، حيث. حاولوا البحث عن حماية لهم من الحمم البركانية.



تشير بيانات التحليلات الأولى المنشورة في المجلة الإلكترونية لحفريات بومبي أن كلاهما ربما مات بسبب الصدمات المتعددة الناجمة عن انهيار أجزاء من المبنى. (أنسامد).





Ottieni il codice embed