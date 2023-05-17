وزير الدفاع الإيطالي يغادرالقاهرة بعد زيارة قصيرة

(أنسامد) - مايو 17 - روما - غادر القاهرة بعد ظهر اليوم الأربعاء "جويدو كروسيتّو"، وزير الدفاع الإيطالي، بعد زيارة لمصراستقبله خلالها الرئيس" عبدالفتاح السيسي " وبحث معه دعم التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ..



ضم الوفد المرافق لـ" كروسيتو" واللواء بحري "جوزيبي دراجوني" رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية،وحوالي 10 من كبار مسئولي وزارة الدفاع الإيطالية ..



وصرح المستشار "أحمد فهمي" المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان إعلامي عقب استقبال الرئيس" السيسي " لـ " كروسيتو" :" إن اللقاء شهد تأكيد الحرص المُتبادل على مواصلة تعزيز الروابط التاريخية والوثيقة بين البلدين، ودفع أطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في المجالين العسكري والأمني، وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز التعاون العسكري، حيث تم الاتفاق على الاستمرار في تطوير التعاون القائم على هذا الصعيد. وفيما يتعلق بمستجدات القضايا الإقليمية، لاسيما ليبيا والسودان، توافقت وجهات النظر حول أهمية دفع الحلول السياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة، في إطار الحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، بما يلبي تطلعات الشعوب نحو استعادة الأمن والاستقرار، والانطلاق نحو التنمية والازدهار " .. (أنسامد).





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