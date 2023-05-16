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  2. إيطاليا : إجلاء المئات بسبب الطقس القاسي

إيطاليا : إجلاء المئات بسبب الطقس القاسي

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 16 - روما - تم إجلاء حوالي 900 شخص من منازلهم، وتم تعليق القطارات في بعض المناطق، وغمرت المياه غرفة الطوارئ في مستشفى سيتشيني في ريتشوني يوم الثلاثاء مع موجة جديدة من الأمطار الغزيرة التي اجتاحت إيطاليا، وخاصة المنطقة الشمالية الشرقية من إميليا رومانيا و أجزاء أخرى من ساحل البحر الأدرياتيكي.

وقالت الحكومة الإقليمية إن أكثر من 500 من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من منازلهم كانوا في مقاطعة رافينا، بينما كان 200 شخص آخر في مقاطعة بولونيا، بينما تم نقل الباقين من أجزاء أخرى من إميليا رومانيا.

تأتي موجة الطقس القاسية الجديدة بعد أن تعرضت إميليا رومانيا للعواصف التي أودت بحياة شخصين في بداية الشهر.

و يقول العلماء إن الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والعواصف الشديدة والفيضانات والجفاف أصبحت أكثر تواترا وشدة بسبب تغير المناخ الناجم عن انبعاثات الإحتباس الحراري التي يسببها البشر. (أنسامد).

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