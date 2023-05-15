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  2. ميلوني : سيلفيو برلسكوني تعافى تمامًا تقريبًا

ميلوني : سيلفيو برلسكوني تعافى تمامًا تقريبًا

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 15 - روما - صرحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني في حالة مزاجية ممتازة، وتعافى تمامًا تقريبًا من العدوى التي أصابته في الرئة، ويعمل بشكل حثيث من غرفته بالمستشفى في ميلانو، وذلك بعد زيارة استغرقت أكثر من ساعة إلى مستشفى سان رافاييل الذي يرقد فيه برلسكوني، يوم الأحد.

ناقشت ميلوني، زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني مع سيلفيو برلسكوني، زعيم حزب "فورتسا إيطاليا" التابع لتيار يمين الوسط، السيناريوهات المستقبلية ومبادرات السلطة التنفيذية والأغلبية، وفقًا لبيان نشره مكتب رئيسة الوزراء حول زيارتها لحليفها البالغ من العمر 86 عامًا والذي يقضي فترة تعافى في المستشفى.

وقالت ميلوني : برلسكوني في حالة معنوية جيدة للغاية، وهو في حالة تعافي سريع. وعلى الرغم من دخوله المستشفى، إلا أنه يعمل باستمرار على الملفات الرئيسية.

ذهبت ميلوني إلى مستشفى سان رافاييل الذي يرقد فيه رئيس الوزراء السابق وقطب الإعلام برلسكوني لتلقي العلاج من عدوى في الرئة مرتبطة بسرطان الدم المزمن، للاطمئنان على حالته الصحية.

وقال المستشفى يوم الأحد، إن برلسكوني أمضى ليلة أخرى هادئة، مشيرا إلى أن موعد خروجه ما زال غير متوقع في الوقت الحالي. (أنسامد).

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