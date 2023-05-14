ميلوني : إيطاليا ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا

(أنسامد) - مايو 14 - روما - أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن إيطاليا ستواصل تقديم الدعم العسكري لكييف، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما يوم السبت.



وقالت ميلوني : سنواصل تقديم الدعم العسكري أيضًا حتى تتمكن أوكرانيا من الوصول إلى مفاوضات بموقف قوي، مضيفة : هذا مهم لأنه لا يمكن تحقيق السلام مع موقف استسلام.



من ناحية أخرى، قالت ميلوني عقب مباحثاتها مع الرئيس الأوكراني في روما، إن السلام سيحل لأوكرانيا حينما توقف روسيا الحرب، مشيرة إلى أن السلام لن يتحقق إلا إذا أوقفت روسيا الأعمال العدائية.



وجددت رئيسة الوزراء الإيطالية مناشدتها لموسكو "لوقف العدوان وسحب قواتها"، مضيفة : "إننا نؤيد التوصل لحل دبلوماسي للصراع".



(أنسامد).





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