الرئيس الإيطالي ماتاريلا يستقبل نظيره الأوكراني زيلنسكي

(أنسامد) - مايو 13 - روما - قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، خلال إستقباله للرئيس فولوديمير زيلينسكي في قصركيرينالي الرئاسي يوم السبت، إن إيطاليا تقف "بشكل كامل" إلى جانب أوكرانيا في معركتها ضد الغزو الروسي.



وأردف رئيس الدولة "إنه لشرف كبير أن تكون هنا في روما. ولقد طلبت مقابلتك مرة أخرى بعد محادثتنا منذ سنوات، و إختلاف الوضع، فنحن إلى جانبك تماما، مرحبا بكم أيها الرئيس ".



وقد بدأت المحادثات بين الوفدين الإيطالي والأوكراني في كيرينالي بعد ظهر اليوم بقليل.



من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأوكراني أيضا مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان.



تجدر الإشارة إلى أن هذه هي زيارة زيلينسكي الأولى إلى إيطاليا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022. (أنسامد).





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