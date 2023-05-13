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  2. سالفيني:إيطاليا سيكون لها رئيس وزراء منتخب مباشرة من الشعب

سالفيني:إيطاليا سيكون لها رئيس وزراء منتخب مباشرة من الشعب

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 13 - روما - صرح نائب رئيس الوزراء ووزير النقل الإيطالي وزعيم حزب الرابطة اليميني، ماتيو سالفيني، أمس الجمعة أن إيطاليا سيكون لها رئيس وزراء ينتخب مباشرة من قبل الشعب بعد التغييرات الدستورية التي تأملها رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني.

وقال سالفيني في مدينة بريشيا في ختام الحملة الانتخابية لليمين الوسط في الانتخابات المحلية : "الهدف هو الوصول إلى نهاية المجلس التشريعي بإيطاليا فيدرالية، وينتخب المواطنون رئيس الوزراء وأغلبية حكومته بشكل مباشر، ولن يتأثر تصويت المواطنين لمدة خمس سنوات".

وتابع : حاليًا، عادة ما يكون رئيس الوزراء هو رئيس التحالف الفائز، ولكن ليس بالضرورة، وكان لإيطاليا سلسلة من رؤساء الوزراء غير المنتخبين في السنوات الأخيرة.

وقد إقترحت ميلوني إما الانتخابات المباشرة لرئيس الوزراء أو الرئيس، مع تفضيل الأول، متعهدة بإنهاء الحكومات "الناشئة مخبريًا" ورؤساء الوزراء غير المنتخبين.

وشددت على أن أي تغييرات دستورية - التي تتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان أو إجراء استفتاء تأكيدي - لن تبدأ إلا بعد انتهاء ولاية الرئيس سيرجيو ماتاريلا الثانية لمدة سبع سنوات في عام 2029.

(أنسامد).

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