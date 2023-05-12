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  2. مصادر: زيلينسكي يلتقي ماتاريلا في روما السبت

مصادر: زيلينسكي يلتقي ماتاريلا في روما السبت

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 12 - روما - ذكرت مصادر إيطالية مطلعة اليوم الجمعة، أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا سيستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر كويرينال بروما يوم السبت، دون أن تحدد وقت انعقاد الاجتماع.

وكانت عدة مصادر دولية مطلعة، قد أفادت أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد يقوم بزيارة إلى روما في الأيام القادمة للقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في إطار سلسلة من الزيارات لدول الاتحاد الأوروبي.

زار زيلينسكي مؤخرًا فنلندا وهولندا. وأفادت وسائل الإعلام الألمانية أنه سيزور برلين في الأيام القليلة القادمة للقاء المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير.

وتقدم إيطاليا مساعدات عسكرية إلى كييف، كما دعمت العقوبات الغربية على موسكو منذ الغزو الروسي.

وقالت مصادر بالفاتيكان يوم الخميس، إنه من المحتمل أن يلتقي البابا فرنسيس بالرئيس الأوكراني يوم السبت، وذلك ردا على تقارير عن زيارة زيلينسكي لروما.

واستقبل بابا الفاتيكان، رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قبل أسبوعين واستقبل زيلينسكي في فبراير 2020، قبل الغزو الروسي.

(أنسامد).

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