سالفيني: الهجوم الفرنسي الجديد على ميلوني غير مقبول

(أنسامد) - مايو 10 - روما - قال نائب رئيس الوزراء، ووزير النقل، ماتيو سالفيني، الأربعاء إن الهجوم الجديد من فرنسا على سياسات الهجرة "غير الإنسانية وغير الكفؤة" المزعومة التي تتبناها رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، "غير مقبولة وهجومية".



وكانت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية نقلت الأربعاء، عن الأمين العام لحزب الرئيس إيمانويل ماكرون، وصفه لسياسات ميلوني بشأن الهجرة بأنها "غير إنسانية" و"غير كفؤة".



وأضح المسؤول الفرنسي أن ميلوني تقوم بإثارة الأشخاص ليتصرفوا بعنف وعدوانية من أجل مصالح سياسية بشأن الهجرة غير الشرعية، مضيفا، "سياستها غير عادلة وغير إنسانية، وغير فعالة".



يأتي البيان على خلفية الخلاف الدبلوماسي الأخير بين إيطاليا وفرنسا والذي نشأ بعد أن قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن ميلوني غير قادرة على حل مشاكل المهاجرين التي خاضت حملتها من أجلها.



وفي وقت لاحق ، ألغى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني رحلة إلى باريس لمقابلة نظيرته كاثرين كولونا احتجاجًا على الهجوم.



وغرد سالفيني ردا على الهجوم من قبل الأمين العام لحزب ماكرون، "لهجة غير مقبولة وهجومية، لا يمكن لفرنسا إعطاء الدرس لأي شخص، يجب عليه إظهار احتراما للحكومة الإيطالية". (أنسامد).





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