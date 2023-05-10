ايطاليا: المفوضية الاوروبية تبحث سداد الدفعة الثالثة للتعافي

(أنسامد) - مايو 10 - روما - اكد المتحدث باسم المفوضية الاوروبية ان المباحثات تجري علي قدم وساق حول تقييم طلب ايطاليا سداد الدفعة الثالثة من برنامج التمويل الاوروبي للخطة الوطنية للتعافي ما بعد كوفيد.



واضاف " تدور المباحثات البناءة مع السلطات الايطالية وحصلنا علي معلومات اضافية "مؤكداً "انه ليس بالغريب ان يستغرق الامر وقتاً اطول من المعتاد".الجدير بالذكر ان هذه الدفعة تبلغ 19 مليار يورو،وكانت ايطاليا قد حصلت على 66.9 مليار يورو مقسمة علي شريحتين وتهدف الي جعل الاقتصاد صديقاً للبيئة واكثر حداثة.



وتقوم الخطة بتمويل المشاريع بما يقرب من 200 مليار يورو في شكل منح وقروض بفائدة مخفضة من الاتحاد الاوروبي بشرط تقيق جميع الاهداف المتفق عليها بحلول 2026. (أنسامد).





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