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  2. بابا الفاتيكان يصلي مع البابا تواضروس من اجل اوكرانيا

بابا الفاتيكان يصلي مع البابا تواضروس من اجل اوكرانيا

Redazione ANSA
(أنسامد) - مايو 10 - روما - بابا الفاتيكان يصلي مع ;;بابا الإسكندرية وبطريرك الكنائس الأرثوذكسية الشرقية مرقس تواضروس الثاني من اجل السلام في اوكرانيا.

وقد ترأس بابا الفاتيكان اليوم الحضور العام الأسبوعي في ساحة القديس بطرس ، بمدينة الفاتيكان .

وقد التقى قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم قداسة البابا فرنسيس بابا الڤاتيكان في المقابلة العامة الأسبوعية التي يعقدها في ساحة القديس بطرس الرسول بالڤاتيكان.

وتعانق الباباوان لحظة التقاءهما وجلسا على كرسيين متطابقين، يحيط بهما الوفد الكنسي المرافق لقداسة البابا تواضروس وعدد من قيادات الڤاتيكان.

ومن جهته، وجه قداسة البابا فرنسيس التحية والشكر لقداسة البابا تواضروس على قبول دعوته للمجئ إلى الڤاتيكان للاحتفال بالذكرى الخمسين للقاء التاريخي بين البابا بولس السادس والبابا شنودة الثالث في 10 مايو عام 1973، مشيرًا إلى الإعلان الكريستولوجي المشترك الذي تم توقيعه خلال ذلك اللقاء. (أنسامد).

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