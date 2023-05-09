إيطاليا : كونتي يعارض خطط ميلوني للإصلاح المؤسسي

(أنسامد) - مايو 9 - روما - إعترض رئيس الوزراء السابق والشعبوي زعيم حركة 5 نجوم (M5S) جوزيبي كونتي علي خطط رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني لتغيير الدستور الإيطالي للانتخاب المباشر للرئيس أو رئيس الوزراء، وذلك في المحادثات مع زعيم حزب إخوة إيطاليا اليميني (FdI) في مجلس النواب يوم الثلاثاء.



وقال كونتي للصحفيين إنه يعارض جميع الخيارات الثلاثة التي اقترحها ميلوني - الانتخاب المباشر للرئيس كرئيس للحكومة من قبل الشعب؛ نظام شبه رئاسي على الطراز الفرنسي حيث يكون رأس الدولة هو رئيس الحكومة ولكنه يختار رئيسًا للوزراء لتنفيذ برنامجهم؛ والانتخاب المباشر لرئيس الوزراء من قبل الشعب الإيطالي.



لكن رئيس M5S قال إنه يتفق مع فكرة ميلوني بإنشاء لجنة إصلاح مخصصة.



وتابع كونتي"القضية هي أنه على الأقل منذ هذا الاجتماع الأول لم يكن هناك اتفاق: نحن مع حلول معقولة وأيضا من أجل تعزيز سلطات رئيس الوزراء ولكن في إطار متوازن لا يضر بالنموذج البرلماني المفيد جدا للشمولية و يفضل حل النزاعات. ونحن نهتم كثيرا بوظيفة رئيس الجمهورية التي هي ضمانة وتخدم التماسك الوطني، فلديه دور رئيسي ".



(أنسامد).





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