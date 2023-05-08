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  2. إيطاليا : إستقالة الرئيس التنفيذي للإذاعة الحكومية "راي"

إيطاليا : إستقالة الرئيس التنفيذي للإذاعة الحكومية "راي"

Redazione ANSA
اعة (أنسامد) - مايو 8 - روما - أعلن كارلو فورتيز اليوم الاثنين أنه يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي للإذاعة الحكومية "راي" Rai، معترفا بأن "الظروف لم تعد متوافرة بالنسبة لي لمواصلة عملي".

كانت إذاعة "راي" في حالة من الجمود الإداري فعليا لبعض الوقت، بينما قيل إن فورتيز قاوم ضغوطا من الحكومة، التي وصلت إلى السلطة العام الماضي، لترك الشركة لإفساح المجال لرئيس تنفيذي جديد.

وقال فورتيز: "هناك صدام سياسي مستمر منذ بداية عام 2023 حول الدور الذي أقوم به وأنا كشخص يساهم في إضعاف الراي".

وتابع "في الوقت نفسه، رأيت أنه لم يعد هناك موقف بناء داخل مجلس الإدارة كما كان من قبل والذي لا غنى عنه لإدارة أكبر شركة إيطالية في قطاع الثقافة" (أنسامد).

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