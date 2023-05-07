أنطونيو تاياني: برلسكوني لا يفكر في ترك قيادة فورتسا إيطاليا

(أنسامد) - مايو 7 - روما - قال نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء السابق ورجل الأعمال سلفيو برلسكوني لا يفكر في ترك قيادة حزب "فورتسا إيطاليا" التابع لتيار يمين الوسط.



وأضاف تاياني، نائب رئيس حزب "فورتسا إيطاليا"، في تصريحات تليفزيونية : قال برلسكوني "أنا هنا". قال ذلك بوضوح شديد، وذلك في إشارة إلى رسالة الفيديو التي وجهها سلفيو برلسكوني (86 عاما) إلى مؤتمر حزب "فورتسا إيطاليا" في ميلانو يوم السبت.



وأردف قائلا : لقد أرسل برلسكوني "بجرأة كبيرة" رسالة فيديو من مستشفى سان رافاييل في ميلانو حيث يقضي فترة نقاهة بعد نقله إليه في أوائل أبريل بسبب التهاب رئوي مرتبط بسرطان الدم المزمن.



وتابع تاياني : ليس الجميع مستعدون لاستئناف المعارك السياسية بعد قضاء شهر في المستشفى، منوها أن القائد العظيم فقط لديه الشجاعة للتحدث لأكثر من 20 دقيقة بعد شهر في المستشفى. (أنسامد).





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