إيطاليا : وصول 50 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوزا

(أنسامد) - مايو 7 - روما - اعترضت الشرطة المالية الإيطالية، قاربي مهاجرين يحملان على متنهما 50 شخصًا، ورافقتهم إلى جزيرة لامبيدوزا يوم السبت، مما رفع العدد الإجمالي للوافدين إلى 430 شخصا منذ منتصف ليل الجمعة في 10 عمليات إنزال مختلفة.



كان أحد القاربين يحمل على متنه 25 مصريًا قالوا إنهم غادروا مدينة صبراتة في ليبيا ودفعوا مبالغ مالية تقدر ب 100 ألف جنيه مصري عن كل شخص (حوالي 3000 يورو) للقيام بهذه الرحلة للوصول إلى إيطاليا.



وكان القارب الآخر يحمل 25 تونسياً، بينهم امرأة وقاصران، قالوا إنهم أبحروا من قرقنة في تونس.



وفي يوم السبت أيضًا، تم إنزال 336 مهاجراً ولاجئاً في ميناء لا سبيتسيا في ليغوريا، بينهم 52 امرأة و80 قاصراً - من بينهم 42 غير مصحوبين بذويهم - أنقذتهم سفينة الإنقاذ "جيو بارنتس" في عمليتين منفصلتين يومي الأحد والثلاثاء الماضيين في وسط البحر الأبيض المتوسط. سيتم نقلهم إلى مرافق الاستقبال في ليغوريا وأجزاء أخرى من إيطاليا.



وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" التي تدير سفينة "جيو بارنتس" في تغريدة بموقع "تويتر" للتواصل الإجتماعي : بعد هذه التجربة الصعبة، يحتاج جميع الناجين الآن إلى تلقي الرعاية والحماية المناسبتين.



(أنسامد).





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