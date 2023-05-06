فرحة عارمة في نابولي بفوزها باللقب للمرة الثالثة

(أنسامد) - مايو 6 - روما - إندلعت الفرحة العارمة في نابولي يوم الخميس عندما انتزع فريق نابولي لكرة القدم بالمدينة الجنوبية لقب الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في تاريخه بالتعادل 1-1 مع أودينيزي.



انطلقت الألعاب النارية في المدينة بمجرد إطلاق صافرة النهاية، حيث أطلق سائقو السيارات وراكبو السكوتر أبواقهم، بينما كان المشجعون يتعانقون ويغنون في الشوارع.



وقال أحد المشجعين وهو يبكي "إنه يوم تاريخي، شكرا لك نابولي".



على الرغم من أن المباراة كانت خارج أرضه، إلا أن ملعب نابولي دييجو مارادونا كان مليئًا بحوالي 50000 من المشجعين الذين شاهدوا المباراة على شاشات كبيرة.



كان هناك أيضا الآلاف من مشجعي نابولي على أرض أودينيزي، حيث كانت هناك مشاهد من الفوضى عندما غزا بعض المشجعين أرض الملعب للاحتفال بانتصار اللقب، على الرغم من استعادة النظام بسرعة.



ويعد هذا اللقب الثالث للنادي، وكان النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا قاد نابولي للفوز باللقب في عام 1990، وكذلك إلى تحقيق أول لقب له في الدوري عام 1987. (أنسامد).





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