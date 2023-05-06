إيطاليا : أنقاذ 37 شخصا من قبل قوارب منظمات غير حكومية

(أنسامد) - مايو 6 - روما - فُقد شخص مساء الجمعة في أعقاب غرق سفينة مهاجرين أخرى في وسط البحر الأبيض المتوسط.



وكان الرجل، من بوركينا فاسو، على متن قارب صغير انقلب في منطقة البحث والإنقاذ المالطية (SAR) على بعد حوالي 42 ميلًا بحريًا من جزيرة لامبيدوزا الصقلية.



وتم إنقاذ 37 شخصا آخرين، بمن فيهم شقيق الرجل المفقود، من قبل القارب الشراعي الإنساني "ناديير" الذي تديره منظمة ResQship الألمانية غير الحكومية وثلاث سفن صيد موجودة في المنطقة، قبل نقلهم إلى زورق دورية لخفر السواحل الإيطالي ونقلهم إلى لامبيدوزا، حيث تم إنزالهم في الساعات الأولى من صباح السبت.



تبع ذلك سبع عمليات إنزال أخرى في الجزيرة لما مجموعه 380 مهاجراً ولاجئاً حتى الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي.



وجاءت عملية الوافدين الأخيرة في أعقاب سبع عمليات إنزال منفصلة لما مجموعه 247 شخصًا يوم الجمعة، ليرتفع عدد الأشخاص الموجودين في مركز الإستقبال صباح السبت إلى 823، مقارنة بسعة رسمية تقل قليلا عن 400 شخص. (أنسامد).





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