إيطاليا : برلسكوني يستعد لإلقاء خطاب يوم السبت

(أنسامد) - مايو 5 - روما - صرح نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني، أن رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، يستعد لإلقاء خطاب أمام مؤتمر حزب (فورتسا إيطاليا) الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، يوم السبت، وهو أول خطاب له منذ دخوله المستشفى لإصابته بعدوى في الرئة وسرطان الدم المزمن في 5 أبريل.



وقال تاياني تعليقًا على الحالة الصحية لبرلسكوني ( 86 عامًا)، والذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث مرات وقطب وسائل الإعلام والذي من المقرر أن يغادر مستشفى سان رافاييلي في ميلانو قريبًا : إنه في حالة جيدة، ويمر بفترة نقاهة. لقد تحدثت معه وهو يعد خطابا سيلقيه يوم السبت.



وذكرت إدارة مستشفى سان رافاييلي في ميلانو في تحديث بشأن الحالة الصحية لرئيس الوزراء السابق يوم الأربعاء، أن حالة برلسكوني مستقرة والأشعة السريرية مطمئة. ولم يشر البيان إلى احتمال خروج الملياردير الإعلامي وزعيم حزب (فورتسا إيطاليا) من المستشفى، بعد أن ترددت أنباء يوم الثلاثاء أنه سيغادر المستشفى في غضون 48 ساعة.



(أنسامد).





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