نابولي يحتاج للتعادل هذه الليلة للفوز بالدوري الإيطالي
يحتاج رجال سباليتي لنقطة واحدة من مباراة الليلة أمام أودينيزي
وبهذا الفوز، أكد لاتسيو مكانته في المرتبة الثانية في التصنيف، بينما تأجل احتفال نادي نابولي بفوزه بالبطولة، حتى مساء اليوم، الخميس.
ويحتاج نادي نابولي للتعادل في المباراة خارج ملعبه مساء اليوم الخميس، من أجل تأكيد فوزه بالسيري إيه.
ويضع النادي الذي يقوده المدرب سباليتي، عينه على الدوري الثالث في تاريخه، والأول للنادي منذ عام ١٩٩٠، والذي حصده النادي بفضل الأسطورة الأرجنتيني، دييجو مارادونا. (أنسامد).