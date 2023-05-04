ماتاريلا: التحديات العالمية تتطلب اتحاد أوروبي مُتحد

(أنسامد) - مايو 4 - روما - قال رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا إن الاتحاد الأوروبي يحتاج أن يكون متحد للتعامل مع التحديات العالمية "الجسيمة" التي تواجهه.



وأوضح ماتاريلا في رسالة إلى مؤتمر "حالة الاتحاد"، الذي نظمه معهد الجامعة الأوروبية في فيسولي، توسكانا، "يواجه الاتحاد مرة أخرى، حالات طوارئ عالمية ذات أبعاد خطيرة، فهناك الأوبئة والعواقب المأسوية للتغير المناخي، وتدفقات الهجرة غير المنضبطة، وعدوان الاتحاد الروسي غير المبرر على أوكرانيا وعواقبه الإنسانية الجيوسياسية والاقتصادية المدمرة".



وأضاف ماتاريلا أن هذه التحديات "تتطلب الوحدة والتضامن والجهد المشترك للدفاع عن القيم التي بدونها، لن يكون للاتحاد سبب لوجودها، ألا وهي: سيادة القانون والحريات الأساسية والديمقراطية".



وتابع الرئيس، "لقد أظهرت أوروبا أنها قادرة على مواجهة أصعب التحديات والأزمات وأن تظهر أقوى وأكثر اتحادا"، موضحا، "اليوم أكثر من أي وقت مضى، من الضروري الاستمرار في بناء أوروبا بشجاعة".



واختتم ماتاريلا، "في الأوقات الصعبة، يكون تجديد الذات أمرا ضروريا وحاسما". (أنسامد).





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