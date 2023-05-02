إيطاليا : إنقاذ 350 مهاجرا في وسط البحر المتوسط

(أنسامد) - مايو 2 - روما - أنقذت سفينة الإنقاذ المدنية "جيو بارنتس"، اليوم الثلاثاء، 36 مهاجرا ولاجئا علي متن قارب صغير مصنوع من الألياف الزجاجية كان في محنة وسط البحر الأبيض المتوسط، مما رفع عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم على متنه إلى حوالي 350 شخصا.



وكانت هذه السفينة التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية، قد أنقذت مساء الأحد، حوالي 300 مهاجر ولاجئ بينهم نساء وأطفال علي متن قارب خشبي مكتظ في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، كان قد غادر من ليبيا.



عقب عمليات الإنقاذ، صدرت تعليمات إلى جيو بارنتس بالنزول في مدينة لا سبيتسيا الساحلية في ليغوريا في شمال إيطاليا، على بعد حوالي ثلاثة أيام من الإبحار.



يوم الثلاثاء أيضا، رست سفينة أوشن فايكينج التي تديرها شركة "إس أو إس مديتيراني" على متنها 168 مهاجرا ولاجئا تم إنقاذهم من سوريا ومصر في ميناء لاتسيو في مدينة تشيفيتافيكيا الساحلية،شمال إيطاليا، بعد أكثر من 940 كيلومترا من الملاحة.



وقالت "إس أو إس مديتيراني": "إن تخصيص ميناء بعيد يمثل عبئا إضافيا على الحالة الهشة بالفعل للأشخاص الغرقى ويترك البحر الأبيض المتوسط بلا قدرة على الإنقاذ". (أنسامد).





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