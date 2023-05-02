اصابة 2 في حريق بمحل تجاري في ميلانو

(أنسامد) - مايو 2 - روما - اصيب شخصان في حريق اندلع بمتجر في ميلانو كما تم اجلاء البناية بشكل مؤقت.



وقع الحريق في الساعة 8 مساءً امس الاثنين في متاجر يقع في قلب ميدان بيازا دي انجيلي.



ووصلت على الفور خمس سيارات إسعاف وثلاث سيارات طبية وتم نقل المصابين الي المستشفي حيث اصيبوا باختناق من الدخان. (أنسامد).





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