اصابة 2 في حريق بمحل تجاري في ميلانو
وقع الحريق في الساعة 8 مساءً امس الاثنين في متاجر يقع في قلب ميدان بيازا دي انجيلي.
ووصلت على الفور خمس سيارات إسعاف وثلاث سيارات طبية وتم نقل المصابين الي المستشفي حيث اصيبوا باختناق من الدخان. (أنسامد).
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