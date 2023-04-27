دي مايو يقترب من منصب ممثل الاتحاد الأوروبي في الخليج

(أنسامد) - أبريل 27 - روما - وافقت اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي على تعيين وزير الخارجية الإيطالي السابق، لويجي دي مايو، كممثل خاص للاتحاد الأوروبي في الخليج، بحسب ما قالت مصادر لوكالة أنسا.



وبحسب المصادر، فإن سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ ٢٧ في اللجنة، وافقوا مباشرة على الاقتراح الذي قدمه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الأسبوع الماضي، بتعيين دي مايو في هذا المنصب.



وينتظر دي مايو، زعيم حركة الخمس نجوم السابق، والبالغ من العمر ٣٦ عاما، المصادقة على القرار من المجلس الأوروبي حتى يتولى رسميا هذا المنصب اعتبارا من ١ يونيو المقبل.



في إيطاليا، قوبل اقتراح بوريل بشأن دي مايو بردود فعل متباينة، حيث وصفه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني من حزب فورزا إيطاليا اليميني الوسطي بأنه "خيار شرعي" ، لكنه قال إن دي مايو "ليس مرشح الحكومة الإيطالية. ".



تم طرح اسم دي مايو العام الماضي من قبل رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي، الذي خدم تحت قيادته.



وساهم سياسيون آخرون من اليمين والوسط في الاقتراح ، حيث أشاد البعض بالاختيار ووصفه بأنه "خبر سار" وآخرون وصفه بأنه "إهانة" لإيطاليا.



قال السناتور ورئيس مجلس النواب السابق بيير فرديناندو كاسيني: "إذا اختارت أوروبا إيطاليًا كمبعوث خاص لها ، فهذا بالتأكيد خبر جيد للبلد ككل ، ما لم نرغب مرة أخرى في تصدير خلافاتنا الصغيرة إلى مستوى الاتحاد الأوروبي".



وعبر وزير الخارجية السابق ورئيس مجلس النواب جيانفرانكو فيني عن سروره بهذا القرار. (أنسامد).





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