إيطاليا على "خط المواجهة" لإعادة إعمار أوكرانيا
كما يحضر المؤتمرأكثر من 700 مسؤول وممثل عن جمعيات الأعمال والمؤسسات المالية الدولية الرئيسية.
الهدف الاساسي للمؤتمر هو المعرفة المباشرة من السلطات الأوكرانية عن احتياجات إعادة الإعمار الخاصة بهم من أجل تمكين إيطاليا الحكومة ووكالاتها والشركات لصياغة ملموسة لمقترحات لكل من مبادرات "التعافي السريع" والمتوسطة والمشاريع طويلة الأمد.
وقد طالب وزير التجارة والصناعة الإيطالية أدولفو أورسو بضرورة إجراء ما أسماه رئيس الوزراء "خطة مارشال" ، وهي خطة مهمة من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الغربي لتنظيم إعادة إعمار أوكرانيا ،التي تبدأ من الآن وحسب الاولويات ا (أنسامد).