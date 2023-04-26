إيطاليا على "خط المواجهة" لإعادة إعمار أوكرانيا

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - يحضر كل من رئيسة الوزراء الايطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الاوكراني دينيس شميهال المؤتمرالثنائي في روما اليوم الاربعاء لإعادة إعمار أوكرانيا بعد الغزو الروسي.



كما يحضر المؤتمرأكثر من 700 مسؤول وممثل عن جمعيات الأعمال والمؤسسات المالية الدولية الرئيسية.



الهدف الاساسي للمؤتمر هو المعرفة المباشرة من السلطات الأوكرانية عن احتياجات إعادة الإعمار الخاصة بهم من أجل تمكين إيطاليا الحكومة ووكالاتها والشركات لصياغة ملموسة لمقترحات لكل من مبادرات "التعافي السريع" والمتوسطة والمشاريع طويلة الأمد.



وقد طالب وزير التجارة والصناعة الإيطالية أدولفو أورسو بضرورة إجراء ما أسماه رئيس الوزراء "خطة مارشال" ، وهي خطة مهمة من قبل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الغربي لتنظيم إعادة إعمار أوكرانيا ،التي تبدأ من الآن وحسب الاولويات ا (أنسامد).





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