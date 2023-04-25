إيطاليا تستضيف مؤتمرا ثنائيا حول إعادة إعمار أوكرانيا

(أنسامد) - أبريل 25 - روما - تستضيف إيطاليا مؤتمرا ثنائيا حول إعادة إعمار أوكرانيا، بحصور رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني ونظيرها الأوكراني دينيس شميهال ومسؤولين آخرين مشاركين في المؤتمرالذي يعقد في روما يوم الأربعاء حول إعادة إعمار أوكرانيا بعد الغزو الروسي.



ويشارك في المؤتمر حوالي 700 مسؤول وممثل عن جمعيات الأعمال والمؤسسات المالية الدولية الرئيسية.



يهدف المؤتمر إلي التعرف مباشرة من السلطات الأوكرانية على احتياجات إعادة الإعمار من أجل تمكين الحكومة الإيطالية ووكالاتها والشركات من صياغة مقترحات ملموسة لكل من مبادرات "التعافي السريع" والمشاريع المتوسطة والطويلة الأجل.



ستكون هناك جلسات محددة تركز على المجالات التي تعتبر من الأولويات القصوى لإعادة الإعمار، مثل النقل والبنية التحتية والطاقة والغذاء والزراعة والصحة والطيران والبيئة.



ويشارك أيضا نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أنطونيو تاياني، ونائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية ماتيو سالفيني، ووزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي، ووزير الأعمال والصناعة الإيطالية أدولفو أورسو، وكارلو بونومي، رئيس اتحاد الصناعة الإيطالي "كونفيندستريا". (أنسامد).





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