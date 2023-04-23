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بابا الفاتيكان يدعو إلى إحلال السلام في السودان

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 23 - روما - دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم الأحد، إلى إحلال السلام في السودان، حيث أسفر القتال بين الجيش النظامي والقوات شبه العسكرية المتناحرة عن مقتل عدة مئات.

واضاف فرانسيس في خطابه المعتاد ليوم الأحد للكنيسة : "لسوء الحظ، لا يزال الوضع في السودان خطيرا. لذلك، أجدد مناشدتي لوقف العنف في أقرب وقت ممكن واستئناف مسار الحوار" .

وأردف "أدعو الجميع للصلاة من أجل إخواننا وأخواتنا السودانيين".

وقال فرانسيس أيضا إنه من المقرر أن يسافر إلى المجر يوم الجمعة لإنهاء رحلة قام بها في عام 2021 لحضور المؤتمر الإفخارستي الدولي.

وتابع البابا قائلا: "ستكون أيضا رحلة إلى وسط أوروبا، حيث تستمر رياح الحرب الجليدية في هبوبها"، مذكّرًا المؤمنين المجتمعين في ساحة القديس بطرس "بألا ننسى إخوتنا وأخواتنا الأوكرانيين الذين ما زالوا يعانون من هذه الحرب".

وفي إشارة إلى يوم الأرض يوم أمس السبت، قال البابا إنه يأمل في "أن يكون الالتزام برعاية الخلق متحدا دائما بتضامن حقيقي مع أفقر الناس". (أنسامد).

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