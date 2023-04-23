تاياني : سنقوم بإجلاء 200 شخص من بينهم 140 إيطاليا

(أنسامد) - أبريل 23 - روما - صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أمس الأحد، إن إيطاليا ستجلي 200 مدني من بينهم 140 إيطاليا من السودان.



وقال تاياني خلال برنامج حوار على قناه الراي 3: "هناك 140 مواطنا إيطاليا بحاجة إلى إجلائهم، ونقطة التجمع هي السفارة التي تعمل بكامل طاقتها، ومن ثم هناك الجيش الذي سيشارك في عمليات الإنقاذ".



وأضاف وزير الخارجية: "سنساعد أيضا في إجلاء السفارة السويسرية وسفارة الفاتيكان ونحو 20 مواطنا أوروبيا. سيقوم جيشنا بإجلاء حوالي 200 مدني".



وأشار تاياني إلي أنه تحدث مع قادة الطرفين المتحاربين في السودان، حيث خلفت المعارك الأخيرة بين الجيش النظامي والقوات شبه العسكرية مئات القتلى، وتلقى ضمانات بشأن أمن الإيطاليين أثناء عملية الإجلاء.



وأضاف تاياني "قال كلاهما إنهما يؤيدان السماح لقافلة الإيطاليين بمغادرة البلاد".



وختم بالقول: "نحن نعمل على ضمان وصول جميع الإيطاليين الراغبين في المغادرة إلى بر الأمان بحلول نهاية الليل". (أنسامد).





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