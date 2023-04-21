مجلس الشيوخ الإيطالي يوافق على مرسوم كوترو الخاص بالهجرة

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، الخميس، على مرسوم حكومي بشأن الهجرة والذي تم إعداده عقب حادثة غرق سفينة مهاجرين في كوترو، في ٢٦ فبراير الماضي.



وبعد موافقة مجلس الشيوخ، تُعرض إجراءات المرسوم على مجلس النواب، قبل تحويلها إلى قانون.



وتمت الموافقة على الحزمة، التي تتضمن قيودا مثيرة للجدل على نظام الحماية الإيطالي للاجئين وطالبي اللجوء، وهي إجراءات تهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية.



وصوت على المرسوم ٩٢ صوتا بنعم، بينما عارضه ٦٤ صوتا داخل مجلس الشيوخ. وسيحال الآن إلى مجلس النواب للموافقة النهائية بحلول ١٠ مايو المقبل.



وأشاد وكيل وزارة الداخلية نيكولا مولتيني من حزب الرابطة اليمينية بالتصويت ووصفه بأنه "نتيجة ممتازة"، قائلا إن تحالف يمين الوسط أصبح الآن "أقوى". (أنسامد).





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