منظمة انسانية تنقذ 69 مهاجراً في البحر المتوسط

(أنسامد) - أبريل 21 - روما - قامت سفينة "هيومانيتي 1" التي تديرها منظمة "إس أو إس هيومانيتي" غير الحكومية، بإنقاذ 69 مهاجراً ولاجئاً كانوا على متن زورق مطاطي صغير في وسط البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا ليلة الأربعاء.



كانت سفينة الإنقاذ "هيومانيتي 1" تبحر إلى مدينة رافينا الساحلية في منطقة إميليا رومانيا الإيطالية يوم الخميس بعد إنقاذ 69 مهاجراً ولاجئاً. وأفادت تقارير، أن هذه المجموعة من المهاجرين تضم 15 قاصراً غير مصحوبين بذويهم.



وقالت منظمة "إس أو إس هيومانيتي" : لم يكن أي من الركاب على متن القارب يرتدي سترات نجاة، ونفد منهم الوقود، مضيفة أن الرياح الشديدة والأمواج التي يزيد ارتفاعها عن مترين جعلت عمليات الإنقاذ صعبة للغاية.



وذكرت المنظمة غير الحكومية، أن الناجين كانوا منهكين وأن العديد منهم أصيبوا بالجفاف وكان شخص واحد فاقدًا للوعي وقت عملية الإنقاذ، لكن حالتهم أصبحت مستقرة الآن. (أنسامد).





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