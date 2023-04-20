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  2. جورجيتي: إلغاء الضرائب على الدخل للأسر لزيادة المواليد

جورجيتي: إلغاء الضرائب على الدخل للأسر لزيادة المواليد

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 20 - روما - يعمل وزير الاقتصاد الايطالي جيان كارلو جورجيتي على إعفاء الوالدين من الضرائب على الدخل لتشجيع الإيطاليين على زيادة إنجاب الأطفال ورفع منحنى معدل المواليد.

في حديث صحفي، قال الوزير إن الحكومة تبحث عن الوسائل التي تشجع الإيطاليين على إنجاب الأطفال على ضوء ما أعلنته وكالة الاحصاء الوطنية (استات)حول هبوط معدل المواليد بشكل لم يحدث من قبل.

وبين استات أن معدل المواليد قد وصل العام الماضى إلى 393 الف متخطياً حاجز أقل من 400 ألف لأول مرة منذ توحيد البلاد.

ومن جهتها، انتقدت لورا بولدريني من الحزب الديمقراطي يسار الوسط المعارض، الوزير وطالبته بتوفير فرص عمل للشباب والسيدات ورواتب مناسبة حتي يتمكنوا من التخطيط لمستقبلهم والبقاء في البلاد.

(أنسامد).

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