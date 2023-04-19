إيطاليا : إنقاذ 42 مهاجرا قبالة لامبيدوزا

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - أنقذ خفر السواحل الإيطالي، أمس الثلاثاء، 42 مهاجرا على متن قارب غارق قبالة جزيرة لامبيدوزا الصقلية.



وغادرت المجموعة، التي ورد أنها قادمة من نيجيريا وساحل العاج وغينيا وسيراليون وبوركينا فاسو وليبيريا وتضم 10 نساء وقاصر ، من صفاقس بتونس يوم الاثنين.



وعند نزولهم في لامبيدوزا، نُقل المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى مركز الإستقبال في كونترادا إمبرياكولا، الذي يستضيف حاليا 520 شخصا رغم ان سعته الرسمية تقل عن 400 شخص.



في يوم الثلاثاء أيضا، قام فاليريو فالنتي، رئيس إدارة الحريات المدنية والهجرة بوزارة الداخلية والمفوض المعين حديثا لحالة الطوارئ للمهاجرين، بزيارة لامبيدوزا لمعالجة المشاكل المتعلقة باستقبال ونقل المهاجرين واللاجئين الوافدين على الجزيرة.



(أنسامد).





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