سالفيني:الحكومة تتخذ موقفاً موحداً من قضية الهجرة

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - اكد نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والبنية التحتية الايطالي ماتيو سالفيني ان حكومة ائتلاف اليمين الحاكم يتبني موقفاً موحداً فيما يتعلق بقضية الهجرة.



واضاف " نحن نعمل باتفاق كامل مع الاغلبية : نستقبل كل الفارين من الحروب ونحارب عصابات تجارة البشر كما نعمل علي انقاذ الارواح".



واعلن سالفيني رفض اربعة مناطق يقودها يسار الوسط تعيين فاليريو فالنتي رئيس قسم الحريات المدنية بوزارة الداخلية الايطالية مفوضاً لحالة الطوارئ الخاصة بالمهاجرين وبناء مراكز احتجاز جديدة بحجة انها لا تخدم مصالح مواطنيها.



وطالب في النهاية المناطق التي يقودها اليسار بالعمل علي تحقيق مصالح مواطنيهم ولا يعملوا علي افتعال معارك ايديولوجية. (أنسامد).





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