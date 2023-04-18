ميلوني: الحكومة مصممة على معالجة انخفاض معدل المواليد

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني اليوم الثلاثاء إن حكومتها مصممة على اتخاذ إجراءات لتعزيز معدل المواليد في إيطاليا، الذي وصل إلى مستوى قياسي جديد في العام الماضي، وزيادة عدد النساء العاملات للمساعدة في حل النقص في سوق العمل.



وأضافت ميلوني لدى وصولها إلى معرض ميلانو للأثاث : "هناك المزيد والمزيد من الأشخاص الذين يتعين الاحتفاظ بهم في إيطاليا وعدد أقل وأقل من العاملين".



وإستطردت "يمكن حل هذه المشكلة بعدة طرق. إن طريقة الحكومة لا تقتصر فقط على حل المشكلة مع المهاجرين، ولكن أيضا مع وجود احتياطي كبير غير مستخدم من العمالة النسائية، بحيث تصل نسبة النساء الإيطاليات في العمل إلى المتوسط الأوروبي، والتركيز على التركيبة السكانية، مع حوافز عائلات لجلب الأطفال إلى العالم ".



وكانت الوكالة الوطنية للإحصاء (Istat) قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر إن هناك أقل من سبعة مواليد لكل 1000 نسمة في إيطاليا في عام 2022 وأكثر من 12 حالة وفاة.



في العام الماضي، انخفض عدد المواليد إلى ما دون علامة 400000 لأول مرة منذ توحيد إيطاليا، حيث بلغ 393000. (أنسامد).





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