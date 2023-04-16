إيطاليا تدعو لإنهاء العنف في السودان

(أنسامد) - أبريل 16 - روما - دعا نائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني يوم السبت، إلى إنهاء العنف في السودان بعد أنباء عن إطلاق نار على مقربة من السفارة الإيطالية في الخرطوم.



وكتب تاياني في حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي : "إنني أتابع باهتمام ما يجري في الخرطوم"، مضيفا أن السفارة الإيطالية التي تعمل بالكامل وجهت تحذيرا للإيطاليين الموجودين في البلاد ودعتهم إلى البقاء في منازلهم.



وأكد تاياني أن وحدة الأزمات بوزارة الخارجية تتابع التطورات، داعيا للحوار وإنهاء العنف.



وفي وقت سابق، قال مصدر في العاصمة السودانية لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، إن هناك أيضا إطلاق نار في قطاع الخرطوم 2، حيث تقع السفارة الإيطالية، كما يتم استخدام أسلحة ثقيلة مع نشر للدبابات وسماع دوي انفجارات. (أنسامد).





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