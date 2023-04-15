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  2. ميلوني : إيطاليا تقدم خطة لإفريقيا في أكتوبر

ميلوني : إيطاليا تقدم خطة لإفريقيا في أكتوبر

رئيسة الوزراء الإيطالية في زيارة تستغرق يومين لإثيوبيا

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 15 - روما - أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني يوم أمس الجمعة إن حكومتها تعتزم تقديم خطة لأفريقيا تحمل اسم مؤسس شركة إيني العملاقة للطاقة "إنريكو ماتي" في الخريف المقبل، وذلك عقب وصولها إلى أديس أبابا في زيارة تستغرق يومين لإثيوبيا.

وقالت لدى وصولها إلى فندقها: "نحن نعمل على سلسلة من المبادرات المتعلقة بإفريقيا، وستكون القمة الحكومية الدولية القادمة بين إيطاليا وأفريقيا،والتي تعقد كل عامين، في الخريف مناسبة لتقديم خطة ماتي.

وتابعت "في غضون ذلك، نعمل بالتعاون مع الدول الأفريقية لأنك لا تعتقد أنك تعرف أفضل الحلول دون حوار مع المعنيين بشكل مباشر".

ودعت ميلوني أوروبا إلى زيادة المساعدات وتطوير تعاون أقوى مع إفريقيا كجزء من إستراتيجية لتقليل عدد المهاجرين الذين يسعون لعبور البحر الأبيض المتوسط.

يتضمن جدول الأعمال في أديس أبابا اجتماعات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي كان زار روما في فبراير الماضي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.

وتعتبر إيطاليا "استقرار وسلامة" إثيوبيا أولوية من أولويات المصلحة الوطنية بسبب موقعها على طريق الهجرة من القرن الإفريقي إلى شمال إفريقيا وأوروبا.

تستضيف إيطاليا 823000 لاجئ و4.2 مليون نازح داخلي، وأفادت الأنباء أن الأزمة الإنسانية والصراع في الصومال المجاورة ستكون موضوع اجتماع ثنائي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود واجتماع منفصل مع ممثلي إثيوبيا والصومال يوم السبت.

وقبل المغادرة، ستزور ميلوني أيضا مدرسة جاليليو جاليلي الشاملة في العاصمة الإثيوبية، وهي أكبر مدرسة إيطالية خارج البلاد وتضم ما يقرب من 900 تلميذ. (أنسامد).

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