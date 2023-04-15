ميلوني : الحكومة تهدف للقضاء على الحماية الخاصة للمهاجرين

(أنسامد) - أبريل 15 - روما - قالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في زيارة إلى إثيوبيا اليوم السبت، إن الحكومة تهدف إلى إلغاء الحماية الخاصة لطالبي اللجوء لأنه يُنظر إليها على أنها عامل جذب للمهاجرين القادمين إلى إيطاليا.



ومن المقرر أن يتم تضمين هذه الخطوة، التي حظيت بدعم كبير من حزب الرابطة اليميني المناهض للمهاجرين، في تعديل لمرسوم الطوارئ الحكومي الخاص بالمهاجرين الذي تم تمريره في أعقاب غرق السفينة في 26 فبراير في كوترو في كالابريا والذي أسفر عن مقتل 93 شخصًا على الأقل من المهاجرين.



وكتب ميلوني على تويتر بعد لقائها القادة الإثيوبيين والصوماليين في أديس أبابا "هدفي هو إلغاء الحماية الخاصة (للمهاجرين) لأنها حماية إضافية فيما يتعلق بما يحدث في بقية أوروبا".



وقالت نافية الخلافات في الرأي بين حزب الرابطة وحزبها اليميني اخوة ايطاليا "هناك اقتراح من قبل الاغلبية برمتها، لا توجد قضية يوجد بها خلافات".



وأضافت ميلوني "الأمر معقد ومن الطبيعي أن تكون هناك تعديلات مختلفة"، في إشارة إلى حقيقة أن خطوة الحماية الخاصة واردة في تعديل الرابطة.



وصرحت مصادر في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة إن الأغلبية تعمل على وقف الحماية الخاصة لطالبي اللجوء، مع تعديل مرسوم كوترو لعرضه على مجلس الشيوخ.



وأدى ذلك إلى رد فعل من الأمم المتحدة التي قالت "إن أي سياسة جديدة يجب أن تتماشى مع التزامات إيطاليا في مجال حقوق الإنسان".



الصورة: ميلوني مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (أنسامد).





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