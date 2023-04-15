ميلوني : الحكومة تهدف للقضاء على الحماية الخاصة للمهاجرين

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. ميلوني : الحكومة تهدف للقضاء على الحماية الخاصة للمهاجرين

ميلوني : الحكومة تهدف للقضاء على الحماية الخاصة للمهاجرين

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 15 - روما - قالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في زيارة إلى إثيوبيا اليوم السبت، إن الحكومة تهدف إلى إلغاء الحماية الخاصة لطالبي اللجوء لأنه يُنظر إليها على أنها عامل جذب للمهاجرين القادمين إلى إيطاليا.

ومن المقرر أن يتم تضمين هذه الخطوة، التي حظيت بدعم كبير من حزب الرابطة اليميني المناهض للمهاجرين، في تعديل لمرسوم الطوارئ الحكومي الخاص بالمهاجرين الذي تم تمريره في أعقاب غرق السفينة في 26 فبراير في كوترو في كالابريا والذي أسفر عن مقتل 93 شخصًا على الأقل من المهاجرين.

وكتب ميلوني على تويتر بعد لقائها القادة الإثيوبيين والصوماليين في أديس أبابا "هدفي هو إلغاء الحماية الخاصة (للمهاجرين) لأنها حماية إضافية فيما يتعلق بما يحدث في بقية أوروبا".

وقالت نافية الخلافات في الرأي بين حزب الرابطة وحزبها اليميني اخوة ايطاليا "هناك اقتراح من قبل الاغلبية برمتها، لا توجد قضية يوجد بها خلافات".

وأضافت ميلوني "الأمر معقد ومن الطبيعي أن تكون هناك تعديلات مختلفة"، في إشارة إلى حقيقة أن خطوة الحماية الخاصة واردة في تعديل الرابطة.

وصرحت مصادر في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة إن الأغلبية تعمل على وقف الحماية الخاصة لطالبي اللجوء، مع تعديل مرسوم كوترو لعرضه على مجلس الشيوخ.

وأدى ذلك إلى رد فعل من الأمم المتحدة التي قالت "إن أي سياسة جديدة يجب أن تتماشى مع التزامات إيطاليا في مجال حقوق الإنسان".

الصورة: ميلوني مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط