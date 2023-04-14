رئيسة الوزراء الإيطالية تبدأ زيارة لإثيوبيا تستغرق يومين

(أنسامد) - أبريل 14 - روما - بدأت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم الجمعة زيارة لإثيوبيا تستغرق يومين، تركز خلالها على التعاون الثنائي في التنمية والاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.



يتضمن برنامج زيارة ميلوني لأديس أبابا، لقاءات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي كان في زيارة لروما في شهر فبراير، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقي محمد.



وتعتبر إيطاليا "استقرار وسلامة" إثيوبيا، بمثابة أولوية من أولويات المصلحة الوطنية نظرا لموقعها على طريق الهجرة من القرن الإفريقي إلى شمال إفريقيا وأوروبا. وتستضيف إثيوبيا 823000 لاجئ و 4.2 مليون نازح داخلي.



وذكرت تقارير، أن الأزمة الإنسانية والصراع في الصومال المجاورة سيكونان محور اجتماع ثنائي مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود واجتماع منفصل مع ممثلي إثيوبيا والصومال يوم السبت.



وفي ختام الزيارة، ستزور ميلوني أيضًا مدرسة جاليليو جاليلي في العاصمة الإثيوبية، وهي أكبر مدرسة إيطالية في الخارج وتضم ما يقرب من 900 تلميذ. (أنسامد).





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