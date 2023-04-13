إيطاليا: وصول سفينة صيد على متنها ٧٠٠ مهاجر

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - وصلت سفينة صيد على متنها حوالي ٧٠٠ مهاجر ولاجئ، تم إنقاذهم على بعد حوالي ١٠٠ ميل من ساحة صقلية، إلى كاتانيا.



وكانت السفينة ترافقها سفينة أخرى تابعة لخفر السواحل وتُسحب بواسطة قاطرة.



والأربعاء، وصل أكثر من ٢٠٠ شخص تم إنقاذهم في البحر، إلى كاتانيا وميسينا، على متن سفينتين أخريين من خفر السواحل.



ودعت حكومة رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، الثلاثاء الماضي، إلى فرض حالة الطوارئ على جميع الأراضي الوطنية الإيطالية، في أعقاب الارتفاع الاستثنائي في تدفقات المهاجرين عبر البحر المتوسط، بناءا على اقتراح من وزير البحر والحماية المدنية، نيلو موسوميسي.



(أنسامد).





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