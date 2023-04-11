إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بعد الارتفاع الاستثنائي للمهاجرين

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - دعت الحكومة الإيطالية اليوم الثلاثاء إلى حالة الطوارئ على جميع الأراضي الوطنية في أعقاب الارتفاع الاستثنائي في تدفقات المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، بناءً على اقتراح من وزير البحر والحماية المدنية نيلو موزوميتشي.



وقالت مصادر خارج اجتماع مجلس الوزراء الذي أعلن هذا القرار، إن حالة الطوارئ ، المدعومة بتمويل أولي قدره خمسة ملايين يورو، ستستمر ستة أشهر.



يأتي القرار بعد اجتماع يوم أمس الاثنين بين وزير الداخلية ماتيو بينتيدوزي ووزير البحر والحماية المدنية نيلو موزوميتشي.



وقال موزوميتشي لراديو أنكيو اليوم الثلاثاء: "تحدثت مع زميلي (في وزارة الداخلية) بينتيدوزي أمس، هناك حالة طوارئ مطلقة" وتابع موزوميتشي - وهو أيضا الحاكم السابق لمنطقة جزيرة صقلية الإيطالية، وهي نقطة هبوط للعديد من المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر - :"إنها مشكلة مصيرها البقاء معنا لمدة عشر سنوات على الأقل، وهو شرط يضع البنية التحتية للدولة تحت الضغط وهذا أمر لا مفر منه لأننا نتحدث عن بشر لهم حقوق وعلينا أن نتحمل المسؤولية تجاههم".



وأضاف موزوميتشي: "يجب أن تسهل حالة الطوارئ الإجراءات"، مختتما بالقول "نحن نتحدث عن ظاهرة لم نشهدها في الماضي. الجزر وحدها لا تستطيع التعامل مع حالة الطوارئ هذه".



وشهدت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا ملحوظا في عدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى شواطئها الجنوبية من شمال إفريقيا، حيث وصل أكثر من 3000 شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية وحدها.



كما تم الإبلاغ عن مقتل حوالي 38 شخصا وفقدان 18 آخرين في حطام سفينتين قبالة الساحل التونسي.



وقال موزوميتشي بعد إعلان حالة الطوارئ: "لقد أيدنا عن طيب خاطر طلب وزير الداخلية ماتيو بينتيدوزي، وندرك جيدا خطورة الظاهرة التي سجلت زيادة بنسبة 300٪.



وأكد "فليكن واضحا، لن تحل المشكلة التي يرتبط حلها فقط بالتدخل الواعي والمسؤول من قبل الاتحاد الأوروبي". (أنسامد).





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