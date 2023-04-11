إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بعد الارتفاع الاستثنائي للمهاجرين

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بعد الارتفاع الاستثنائي للمهاجرين

إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بعد الارتفاع الاستثنائي للمهاجرين

Redazione ANSA
(أنسامد) - أبريل 11 - روما - دعت الحكومة الإيطالية اليوم الثلاثاء إلى حالة الطوارئ على جميع الأراضي الوطنية في أعقاب الارتفاع الاستثنائي في تدفقات المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، بناءً على اقتراح من وزير البحر والحماية المدنية نيلو موزوميتشي.

وقالت مصادر خارج اجتماع مجلس الوزراء الذي أعلن هذا القرار، إن حالة الطوارئ ، المدعومة بتمويل أولي قدره خمسة ملايين يورو، ستستمر ستة أشهر.

يأتي القرار بعد اجتماع يوم أمس الاثنين بين وزير الداخلية ماتيو بينتيدوزي ووزير البحر والحماية المدنية نيلو موزوميتشي.

وقال موزوميتشي لراديو أنكيو اليوم الثلاثاء: "تحدثت مع زميلي (في وزارة الداخلية) بينتيدوزي أمس، هناك حالة طوارئ مطلقة" وتابع موزوميتشي - وهو أيضا الحاكم السابق لمنطقة جزيرة صقلية الإيطالية، وهي نقطة هبوط للعديد من المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر - :"إنها مشكلة مصيرها البقاء معنا لمدة عشر سنوات على الأقل، وهو شرط يضع البنية التحتية للدولة تحت الضغط وهذا أمر لا مفر منه لأننا نتحدث عن بشر لهم حقوق وعلينا أن نتحمل المسؤولية تجاههم".

وأضاف موزوميتشي: "يجب أن تسهل حالة الطوارئ الإجراءات"، مختتما بالقول "نحن نتحدث عن ظاهرة لم نشهدها في الماضي. الجزر وحدها لا تستطيع التعامل مع حالة الطوارئ هذه".

وشهدت إيطاليا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا ملحوظا في عدد المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى شواطئها الجنوبية من شمال إفريقيا، حيث وصل أكثر من 3000 شخص خلال الأيام الثلاثة الماضية وحدها.

كما تم الإبلاغ عن مقتل حوالي 38 شخصا وفقدان 18 آخرين في حطام سفينتين قبالة الساحل التونسي.

وقال موزوميتشي بعد إعلان حالة الطوارئ: "لقد أيدنا عن طيب خاطر طلب وزير الداخلية ماتيو بينتيدوزي، وندرك جيدا خطورة الظاهرة التي سجلت زيادة بنسبة 300٪.

وأكد "فليكن واضحا، لن تحل المشكلة التي يرتبط حلها فقط بالتدخل الواعي والمسؤول من قبل الاتحاد الأوروبي". (أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط