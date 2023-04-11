ميلوني: يجب أن تحافظ إيطاليا على هويتها المزدوجة برية وبحرية

(أنسامد) - أبريل 11 - روما - انتقدت رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني عدم الاهتمام بالثروة البحرية التي تمتلكها البلاد التي طالما نسيت هويتها المزدوجة.



بمناسبة اليوم القومي للبحر، قالت ميلوني "إيطاليا بلد بري وبحري في آن واحد فقد نشأت من ومع ومن اجل البحر".



وأضافت "جغرافية البلاد شكلت حضارتها وجعلت منها منصة طبيعية لنشر الثقافة والتجارة والخدمات اللوجيستية"، متابعة "ومع ذلك نسيت إيطاليا للأسف هذه الهوية الثنائية ولم تدرك بوضوح أن البحر يمكن أن يكون عاملاً ومورداً جيوستراتيجياً وبيئياً وثقافياً واقتصادياً".



واختتمت بالقول، "من اولويات حكومتها اليمينية استعادة مكانة وأهمية البحر كمصدر للتنمية والثروات".



وبهذه المناسبة، سيتم إضاءة قصر تشيجي مقر الحكومة الإيطالية بالضوء الازرق . (أنسامد).





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